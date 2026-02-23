Пора отдохнуть: Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта для всех знаков зодиака с рунами

Период задержек в пути и эмоциональной перестройки. Перевёрнутый Перто указывает, что не все секреты стоит раскрывать сейчас. Райдо зовёт в дорогу, но Перевёрнутый Лагуз предупреждает: эмоции могут сбивать с курса, доверяйте логике. Возможны небольшие задержки в поездках, но они полезны. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Планируйте поездки с запасом времени. Не ищите скрытых смыслов там, где их нет. Сосредоточьтесь на фактах и наслаждайтесь самим движением, даже если оно идёт не по графику».