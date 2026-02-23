На Бали расследуют похищение куратора украинских мошенников

После информации о предполагаемом похищении гражданина Украины на индонезийском острове Бали полиция развернула масштабные проверки транспорта, передает местный портал Denpost.
По информации журналистов, массовые проверки автомобилей и мотоциклов начались после сообщений о похищении 28‑летнего гражданина Украины Игоря Комарова — сына украинского предпринимателя и криминального авторитета Сергея Комарова.
В рамках рейда, организованного в юрисдикции полиции Южной Куты, правоохранители досмотрели 120 автомобилей и 50 мотоциклов. На текущий момент подозреваемых или транспортных средств, связанных с происшествием, обнаружить не удалось.
Представитель полиции Гианьяра Ипда И Густи Нгурах Суардита заявил, что правоохранительные органы продолжат усиленное патрулирование и профилактические мероприятия для поддержания общественного порядка на Бали.
Ранее сообщалось, что похищенный на Бали Игорь Комаров раскрыл «крышующих» кол-центры в Днепре.