Главстат: средний возраст минчанина составляет 38,2 года

Средний возраст мужчин в Минске составляет 38,2 года. На начало 2025 года в городе насчитывалось 331,2 тысячи лиц пожилого возраста (65 лет и старше). Из них почти треть — мужчины. По переписи населения, которая проводилась в 2019 году, но национальному составу преимущественное большинство мужчин Минска — белорусы (86,6%).