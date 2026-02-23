Главстат: средний возраст минчанина составляет 38,2 года

Главное статистическое управление сказало, что средний возраст минчанина составляет 38,2 года. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В белорусской столице на 1000 проживавших мужчин приходилось 1206 женщин. Больше всего представителей сильного пола проживает во Фрунзенском и Московском районах, а меньше всего — в Центральном и Партизанском.
Средний возраст мужчин в Минске составляет 38,2 года. На начало 2025 года в городе насчитывалось 331,2 тысячи лиц пожилого возраста (65 лет и старше). Из них почти треть — мужчины. По переписи населения, которая проводилась в 2019 году, но национальному составу преимущественное большинство мужчин Минска — белорусы (86,6%).
В Главстате отметили, что на конец 2025 года в минских организациях было занято 42,6% от общего числа работающих. Мужскими видами деятельности являются четыре: строительство (83%), транспорт (60,5%), промышленность и сфера информатизации и связи (более 50%).
Тем временем в Беларуси перепись населения пройдет в 2029 году.
