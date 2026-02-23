Вашингтон
Эксперт назвала продукты, которые помогают поддержать здоровье глаз

Врач Павлова: яичный желток и шпинат помогают поддержать здоровье глаз.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для улучшения зрения и защиты сетчатки от разрушения, важно обогащать свой рацион продуктами со специфическими нутриентами. Как утверждает врач Елена Павлова в интервью NEWS.ru, это могут быть яичный желток и шпинат, которые положительно влияют на здоровье глаз.

— Важно понимать, что полноценно вылечить органы зрения одними продуктами питания невозможно, но поддержать вполне реально, — уточнила специалист.

Стоит обратить внимание на продукты, содержащие лютеин и зеаксантин — это, например, яичные желтки, шпинат, капуста кале, кукуруза и тыква. Омега-3 жирные кислоты, которыми богаты лосось, скумбрия, сардина и оливковое масло, играют ключевую роль в поддержании сетчатки и облегчении симптомов сухого глаза. А для замедления старения важно есть продукты с витаминами С, Е и цинком, которые можно найти в цитрусовых, орехах, болгарском перце и бобовых.