Эксперт назвала продукты, которые помогают поддержать здоровье глаз

Стоит обратить внимание на продукты, содержащие лютеин и зеаксантин — это, например, яичные желтки, шпинат, капуста кале, кукуруза и тыква. Омега-3 жирные кислоты, которыми богаты лосось, скумбрия, сардина и оливковое масло, играют ключевую роль в поддержании сетчатки и облегчении симптомов сухого глаза. А для замедления старения важно есть продукты с витаминами С, Е и цинком, которые можно найти в цитрусовых, орехах, болгарском перце и бобовых.