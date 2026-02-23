Бойцы ВС РФ уничтожили два иностранных бронетранспортера ВСУ

Операторы беспилотных систем российских войск ликвидировали два иностранных бронетранспортера ВС Украины на константиновском направлении, следует из заявления Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, американская бронемашина М-113 была обнаружена операторами БПЛА 6-й мотострелковой дивизии на одном из участков дорог, ведущих на Константиновку.
«Операторы беспилотных систем российских войск уничтожили ее несколькими точными попаданиями», — заявили в МО РФ.
Также сообщается, что российские дроноводы поразили британскую бронемашину Spartan. Как отметили в Минобороны, техника противника была уничтожена вместе с живой силой.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что российские войска наступают практически по всем направлениям в зоне спецоперации.