Россиянка два года зарабатывала на наивном любовнике, но «бизнес-план» разрушил муж

Жительница Удмуртии на протяжении года разводила любовника на деньги — неверная супруга успела вытянуть более миллиона рублей якобы на лечение сына от рака, операции на сердце, лекарства от тромбов, трансплантацию лёгких, оплату ипотеки и услуг юриста для расторжения брака с мужем. Подробности истории журналисты узнали в материалах дела.

Источник: Life.ru

Мошенница состояла в отношениях с бизнесменом два года, хотя сама была замужем, и получала деньги с лета 2024-го по осень 2025-го. Всё вскрылось, когда её супруг нашёл переписку. Мужчина связался с жертвой и рассказал всю правду — что никто не болен, ипотеку оплачивает он сам, а развод, по крайней мере ранее, не планировался.

Предприниматель предложил горе-любовнице вернуть деньги, но она отказалась и стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Аферистка признала вину. На данный момент брак расторгнут, женщина осталась с детьми в прежней квартире, с деньгами ей помогает мама.

«Суд приговорил признать [фигурантку] виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок три года. Наказание считать условным с испытательным сроком два года», — говорится в документе, его приводит РИА «Новости».

Также суд удовлетворил требования бизнесмена о выплате осуждённой более миллиона рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее москвич повёлся на сообщение от «бывшего руководителя» и был обманут на десятки миллионов рублей. Вскоре после ответа он общался с «правоохранителями» и перевёл все накопления на счета мошенников. Общий ущерб превышает 41 миллион рублей.

