Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества

«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех россиян в любви к родине, наполняя сердца гордостью за славную историю страны, подвиги доблестных воинов, которые во все времена стойко оберегали ее рубежи», — говорится в поздравлении спикера СФ, ее слова цитирует пресс-служба Совфеда.