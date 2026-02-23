МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества, отметив героизм, мужество и преданность отчизне тех, кто защищает страну.
«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех россиян в любви к родине, наполняя сердца гордостью за славную историю страны, подвиги доблестных воинов, которые во все времена стойко оберегали ее рубежи», — говорится в поздравлении спикера СФ, ее слова цитирует пресс-служба Совфеда.
По словам Матвиенко, «сегодня мы чествуем наших военнослужащих, чьи героизм, мужество и преданность отчизне помогают им идти вперед и добиваться намеченных целей как в ходе специальной военной операции, так и на других важных и ответственных участках работы».
Большое уважение и особая признательность тем, кто исполняет свой служебный и гражданский долг, отстаивая национальные интересы, закладывая надежный фундамент для стабильного будущего России, ее благополучия и процветания, отметила парламентарий.
«Ратная летопись Российского государства — яркое свидетельство того, что сплоченность и патриотизм нашего многонационального народа всегда были и остаются основой его побед и свершений, великой силой, позволившей преодолеть суровые испытания и обрести подлинную независимость», — говорится в поздравлении.