Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества

Матвиенко: День защитника Отечества объединяет всех россиян в любви к родине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества, отметив героизм, мужество и преданность отчизне тех, кто защищает страну.

«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех россиян в любви к родине, наполняя сердца гордостью за славную историю страны, подвиги доблестных воинов, которые во все времена стойко оберегали ее рубежи», — говорится в поздравлении спикера СФ, ее слова цитирует пресс-служба Совфеда.

По словам Матвиенко, «сегодня мы чествуем наших военнослужащих, чьи героизм, мужество и преданность отчизне помогают им идти вперед и добиваться намеченных целей как в ходе специальной военной операции, так и на других важных и ответственных участках работы».

Большое уважение и особая признательность тем, кто исполняет свой служебный и гражданский долг, отстаивая национальные интересы, закладывая надежный фундамент для стабильного будущего России, ее благополучия и процветания, отметила парламентарий.

«Ратная летопись Российского государства — яркое свидетельство того, что сплоченность и патриотизм нашего многонационального народа всегда были и остаются основой его побед и свершений, великой силой, позволившей преодолеть суровые испытания и обрести подлинную независимость», — говорится в поздравлении.

