Лукашенко заявил, что армия Белоруссии способна охладить пыл агрессоров

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране создается современная, мобильная, хорошо оснащенная армия, способная охладить пыл любого агрессора.
«Такую мы с вами создавали все эти годы. Армия, способная охладить пыл любого агрессора», — сказано в поздравлении с Днем защитников Отечества и вооруженных сил, опубликованном на сайте президента Белоруссии.
Мощь вооруженных сил, а также единство и сплоченность народа Лукашенко назвал залогом мирного будущего Белоруссии.
Глава республики напомнил, что в Белоруссии всегда почитались воины, которые, жертвуя собой, защищали Родину и отстаивали ее свободу и независимость. Так было и 85 лет назад, когда Красная армия сломала хребет фашистам и оставила в наследство будущим поколениям Великую Победу. Лукашенко призвал всегда чтить и помнить этот подвиг.
Ранее Лукашенко заявил, что не существует силы, способной оторвать Белоруссию от России.