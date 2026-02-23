Лукашенко заявил, что армия Белоруссии способна охладить пыл агрессоров

Глава республики напомнил, что в Белоруссии всегда почитались воины, которые, жертвуя собой, защищали Родину и отстаивали ее свободу и независимость. Так было и 85 лет назад, когда Красная армия сломала хребет фашистам и оставила в наследство будущим поколениям Великую Победу. Лукашенко призвал всегда чтить и помнить этот подвиг.