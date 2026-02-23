Свет отключат точечно, темно будет массово: какие улицы Кишинёва останутся без электроэнергии

Публикуем список адресов.
Центр:
Хынчештское шоссе, 182−186, 194−198, 202, 202A, B, V, 202/1, 202/2, 204, М. Лермонтова, 148/1 — с 09:00 до 16:30.
Чеканы:
Колоница, 999 — с 09:10 до 17:00.
Рышкановка:
Аэродромулуй, 2 пер. 4, 999, Б. Воевод, 1H, 7, 9999, Флорилор, 9999, Киев, 1, 1a, 9999, Н. Руссо, 1/1, 2/4, ⅖, 14, Пьетрэрией, 49/4, 49/6, 54, 58/1, 58/2, Ренаштерий, 999, Спартакус, 3, 11/1, 14, 15/2, 16B, 19/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26, 27, 29/1, 32 — с 09:20 до 16:00.
Акад. С. Рэдэуцану, 1, Н. Димо, 9999, Пр. Г. Пынтя, 140/2, 142, Студенческая, 11, 11/1, 11/2, 11/3 — с 09:20 до 16:00.