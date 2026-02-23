Полный запрет смартфонов в школах: что ждёт учеников в 2026 году

Документ прямо запрещает пользоваться смартфонами в ходе уроков. Под ограничение подпадают переписка, просмотр видео, игры и использование социальных сетей во время учебного процесса.
Когда телефон разрешен.
Приносить устройство в школу ученикам не запрещено. Однако применять его можно только вне уроков. Сейчас гаджеты допускаются на переменах, в экстренных ситуациях либо по разрешению педагога, если это требуется для выполнения учебного задания.
Ответственность родителей.
За нарушение установленных правил предусмотрены меры административного воздействия. В случае первого факта проступка ограничиваются предупреждением.
Если ситуация повторяется, ответственность несут родители. Размер штрафа может достигать 5 МРП, что составляет 21 625 тенге.
©El.kz/Артём Чурсинов.
Запрет смартфонов: поправки внесены в Мажилис.
В Казахстане могут значительно ужесточить правила использования мобильных телефонов в школах. В Мажилис внесен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога и образования», инициированный депутатами.
Документ предусматривает возможность полного запрета смартфонов для школьников на всей территории учебного заведения.
Запрет не только на уроках.
Сейчас действующая норма позволяет каждой школе самостоятельно определять порядок использования телефонов вне уроков. Во время занятий запрет уже установлен, однако на переменах пользоваться устройствами разрешено. Кроме того, педагог вправе допустить применение гаджета в учебных целях.
Предлагаемые изменения исключают такую вариативность. Депутаты намерены распространить запрет не только на учебный процесс, но и на перерывы между уроками. Таким образом, смартфоны могут оказаться под ограничением на протяжении всего времени пребывания ребенка в школе.
©El.kz/Артём Чурсинов.
Единые правила по всей стране.
Поправки предполагают передачу полномочий по регулированию этого вопроса уполномоченному органу в сфере образования. Ожидается, что соответствующие правила будет разрабатывать и утверждать Министерство просвещения либо территориальные управления образования.
Планируется внести изменения в статью 47 закона «Об образовании», закрепив полный запрет на использование абонентских устройств сотовой связи обучающимися во время учебного процесса. Исключения будут возможны только в случаях, предусмотренных специальными правилами, утвержденными ведомством.
Действующая редакция допускает использование телефонов в рамках краткосрочных учебных планов. Новая формулировка делает такие исключения возможными исключительно по отдельному регламенту, что усиливает централизованный контроль.
Аргументы инициаторов.
Авторы законопроекта считают, что тотальное ограничение позволит снизить риски кибербуллинга, ограничить доступ к деструктивному контенту и укрепить дисциплину среди школьников. Отдельно подчеркивается значение живого общения между детьми.
В настоящее время порядок хранения устройств различается от школы к школе. В одних учреждениях практикуется добровольная сдача телефонов перед началом занятий, в других контроль носит выборочный характер.
При этом учителя не наделены правом принудительно изымать смартфоны или проверять их содержимое, поскольку устройства являются частной собственностью. Вместе с тем школы вправе организовывать специальные ячейки для добровольного хранения гаджетов на время занятий.
©El.kz/Артём Чурсинов.
Опыт НИШ: модель уже работает.
Примером системы, свободной от смартфонов, стала сеть Назарбаев интеллектуальных школ. С 1 сентября 2025 года в школах НИШ введены ограничения на использование смарт-устройств на протяжении всего времени пребывания учеников в здании.
Обязательная сдача мобильных устройств распространяется на учащихся с 7 по 12 классы. Смартфоны, планшеты и смарт-часы принимаются при входе или перед началом занятий и возвращаются только после завершения учебного дня.
Для выполнения образовательных задач ученики используют школьные компьютеры или личные ноутбуки. Такой подход, по задумке администрации, позволяет контролировать контент и минимизировать отвлекающие факторы.
В начале сентября 2025 года в отдельных школах сети запуск новой системы сопровождался скоплением учеников в коридорах. Давки возникали в моменты одновременной сдачи и получения устройств.
Этот опыт анализируется Министерством просвещения с учетом возможного введения запрета во всех государственных школах страны в 2026 году.
©El.kz/Артём Чурсинов.
Запрет или цифровая свобода: общество разделилось.
Инициатива распространить запрет на смартфоны на весь учебный день, включая перемены, вызвала активную дискуссию в обществе. Сторонники и противники приводят противоположные аргументы, обсуждая последствия возможных изменений.
Аргументы в поддержку запрета.
Приверженцы жестких мер считают, что отсутствие камер и доступа к социальным сетям в школьных стенах позволит сократить случаи кибербуллинга. По их мнению, именно перемены становятся временем записи «хайповых» роликов, насмешек и распространения травли в цифровой среде.
Также подчеркивается значение живого общения. Без смартфонов дети чаще взаимодействуют друг с другом напрямую, выбирают настольные игры или подвижные занятия вместо пребывания в «цифровом коконе».
Отдельный акцент делается на профилактике игровой зависимости. Ограничение экранного времени между уроками рассматривается как способ снизить нагрузку на нервную систему и помочь ученикам сохранять учебный настрой.
Сторонники указывают и на социальный аспект. Отсутствие демонстрации дорогих устройств, по их мнению, уменьшает почву для конфликтов и соперничества по стоимости гаджетов.
Еще один аргумент связан с концентрацией. После проверки социальных сетей ребенку требуется значительное время, чтобы вновь сфокусироваться на заданиях, поэтому отказ от смартфонов на переменах может поддержать учебную дисциплину.
©El.kz/Артём Чурсинов.
Опасения противников.
Критики инициативы обращают внимание на сложности оперативной связи с родителями. В случае изменения расписания или ухудшения самочувствия ребенку будет труднее быстро сообщить об этом семье.
Вызывает вопросы и безопасность хранения устройств. Скопление сотен дорогих телефонов в одном месте создает риски повреждений или путаницы, а ответственность за возможный ущерб может стать предметом споров.
Противники также предупреждают об эффекте «запретного плода». Полный запрет способен подтолкнуть детей к скрытому использованию гаджетов в «слепых зонах», что может подорвать доверие между учениками и администрацией.
Звучит и аргумент о цифровой грамотности. По мнению оппонентов, вместо жестких ограничений следует формировать культуру ответственного использования смартфонов, поскольку устройство давно стало инструментом поиска информации и коммуникации.
Дополнительные опасения связаны с организационными вопросами. Опыт показал, что массовая сдача и выдача устройств способна приводить к скоплению учащихся и задержкам.
©El.kz/Артём Чурсинов.
Как другие страны ограничивают смартфоны в школах.
Казахстан не является единственной страной, обсуждающей или внедряющей ограничения на использование мобильных устройств в учебных заведениях. В ряде государств уже действуют как полные, так и частичные запреты.
Законодательные запреты на национальном уровне.
Одним из первых государств, закрепивших подобные нормы, стала Франция. Еще в 2018 году там ввели запрет на использование мобильных телефонов для учеников до 15 лет. С января 2025 года начала действовать политика «цифровой паузы», предусматривающая обязательную сдачу устройств при входе в школу.
В России с сентября 2024 года на законодательном уровне запрещено пользоваться телефонами даже в образовательных целях. Исключения допускаются лишь в экстренных ситуациях.
В Китае с 2021 года ученикам запрещено приносить телефоны без письменного согласия родителей, а использование во время уроков строго ограничено.
Италия ввела запрет на смартфоны в классах еще в 2007 году. С 2024 года ограничения расширены на все уровни образования, включая запрет на применение устройств в учебных целях.
В Южной Корее в августе 2025 года принят закон о запрете смартфонов во время уроков. Полностью он вступает в силу с марта 2026 года.
В Греции с 2024 года школьники обязаны держать телефоны в сумках в течение всего учебного дня.
©ИИ (recraft.ai).
Частичные и региональные ограничения.
В Нидерландах с 2024 года действует общенациональный запрет для начальных и средних школ. При этом механизм реализации определяет сама администрация — это может быть правило «телефон в сумке» либо использование специальных ячеек.
В Великобритании правительство разработало официальные рекомендации, согласно которым школы по умолчанию должны быть свободны от мобильных устройств. Способ реализации остается на усмотрение директоров.
В Австралии ограничения вводятся на уровне штатов. В частности, в Новом Южном Уэльсе запрет действует с 2023 года и распространяется на большинство государственных школ.
Швеция планирует внедрить полный общенациональный запрет с осени 2026 года.
В Бельгии в 2025—2026 учебном году ограничения вводятся в школах франкоязычного сообщества.
В странах Центральной Азии также действуют ограничения. В Узбекистане установлены правила, касающиеся использования и даже демонстрации телефонов в образовательных учреждениях. Аналогичные меры применяются в Таджикистане.
Исключения по медицинским и образовательным показаниям.
В большинстве государств, где введены жесткие ограничения, предусмотрены исключения. Они касаются детей с особыми образовательными потребностями либо медицинскими показаниями, например при необходимости контроля уровня сахара при диабете.
Мировая практика показывает, что подходы различаются по степени жесткости, однако тенденция к ужесточению правил использования смартфонов в школах становится все более заметной.