Статистика показала, что в Минске на 1000 мужчин приходится 1206 женщин

В белорусской столице на начало 2025 года проживало 905,2 тысячи мужчин, или 45,3% от общего числа населения. На 1000 мужчин в Минске приходилось 1206 женщин. Больше всего представителей сильного пола проживало в двух районах Минска — Московском и Фрунзенском, а меньше всего — в Центральном и Партизанском. Средний возраст минчанина составил 38,2 года (подробнее мы писали здесь).