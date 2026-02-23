Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не смогла сдержать слез во время интервью, когда речь зашла о детях, пострадавших от действий украинских нацистов. Дипломат в беседе с ТАСС привела трагическую статистику, отметив, что с 2014 года ранения и травмы получили почти две тысячи несовершеннолетних, при этом 345 детей погибли.
«Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов пострадали как минимум 1 936 детей — детей, подростков, несовершеннолетних. 345 из них погибли. О каких уроках истории вы говорите? Это история жизни людей, они пишут эту самую историю, выживая и залечивая раны физические», — отметила дипломат.
Мария Захарова заявила, что киевский режим выпускает красочные брошюры и фейки, но они являются лишь «филькиными грамотами», которые не способны обмануть тех, кто своими глазами видел зверства нацистов. Дипломат уверена, что именно российские граждане, пережившие все эти годы, будут передавать своим детям настоящие уроки истории, а не выдумки пропаганды.
Представитель дипведомства также обратила внимание на то, что украинские нацисты калечат не только тела, но и души детей. Захарова спросила, кто сможет сосчитать моральные травмы, нанесенные подрастающему поколению, и залечить душевные раны, которые останутся с ними на всю жизнь. Ранее в ведомстве уточнили, что только в 2025 году жертвами преступлений киевского режима стали почти 300 детей.