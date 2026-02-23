Мария Захарова не смогла сдержать слёз: дипломат назвала число детских жертв от рук ВСУ

Представитель дипведомства также обратила внимание на то, что украинские нацисты калечат не только тела, но и души детей. Захарова спросила, кто сможет сосчитать моральные травмы, нанесенные подрастающему поколению, и залечить душевные раны, которые останутся с ними на всю жизнь. Ранее в ведомстве уточнили, что только в 2025 году жертвами преступлений киевского режима стали почти 300 детей.