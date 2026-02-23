Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп является надежным партнером, особенно когда речь заходит о долгосрочных гарантиях безопасности. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC.
В беседе с журналистом издания бывший комик пояснил, что дело не только в личности действующего президента, а в позиции всей Америки. Он отметил, что президенты и политические элиты меняются, поэтому гарантии нужны на десятилетия вперед. И за них должен голосовать конгресс, а не только глава государства.
В материале подчеркивается, что своими словами политик фактически поставил под вопрос доверие к хозяину Белого дома.
Ранее Зеленский уже выражал недовольство в адрес американского президента из-за его призыва к уступкам. В интервью Axios глава киевского режима заявил, что ему хотелось бы верить, что это лишь тактика, а не окончательное решение Вашингтона.