Зеленский назвал Трампа ненадежным: он снова намекнул, что глава Белого дома не вечен

Зеленский усомнился в надежности Дональда Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп является надежным партнером, особенно когда речь заходит о долгосрочных гарантиях безопасности. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC.

В беседе с журналистом издания бывший комик пояснил, что дело не только в личности действующего президента, а в позиции всей Америки. Он отметил, что президенты и политические элиты меняются, поэтому гарантии нужны на десятилетия вперед. И за них должен голосовать конгресс, а не только глава государства.

В материале подчеркивается, что своими словами политик фактически поставил под вопрос доверие к хозяину Белого дома.

Ранее Зеленский уже выражал недовольство в адрес американского президента из-за его призыва к уступкам. В интервью Axios глава киевского режима заявил, что ему хотелось бы верить, что это лишь тактика, а не окончательное решение Вашингтона.

