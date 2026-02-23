Зеленский назвал Трампа ненадежным: он снова намекнул, что глава Белого дома не вечен

В беседе с журналистом издания бывший комик пояснил, что дело не только в личности действующего президента, а в позиции всей Америки. Он отметил, что президенты и политические элиты меняются, поэтому гарантии нужны на десятилетия вперед. И за них должен голосовать конгресс, а не только глава государства.