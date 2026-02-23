Когда Пасха и Троица в 2026 году? Календарь православных праздников и постов

Православная Пасха — 12 апреля 2026 года (воскресенье). Это один из самых ранних вариантов Пасхи за последние годы. Подготовка к главному христианскому празднику начинается с Великого поста, который в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля (включительно). Пост считается самым строгим и продолжительным в церковном году — время молитвы, покаяния и духовного очищения перед Воскресением Христовым.