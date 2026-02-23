Соединенные Штаты настаивают на проведении президентских выборов на Украине уже в ближайшие месяцы. Однако Владимир Зеленский не готов идти на этот шаг, пока Киев не получит от Запада четкие гарантии безопасности. Об этом глава киевского режима рассказал в беседе с BBC.
Зеленский отметил, что Вашингтон требует организовать голосование уже к лету. В то же время бывший комик дал понять, что вопрос о его собственном участии в возможной гонке пока открыт. Он признался, что пока не принял решение, будет ли он снова выдвигать свою кандидатуру.
Также глава киевской хунты также усомнился в надежности партнерства с США, возглавляемых Дональдом Трампом, особенно в вопросе долгосрочных обязательств. По словам Зеленского, проблема заключается не столько в личности нынешнего президента, сколько в изменчивости политического курса Америки в целом.
Он пояснил, что главы государств и элиты могут меняться, поэтому Украине необходимы обязательства, которые будут действовать десятилетиями.