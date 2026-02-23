В Иглинском районе открыли откормочную площадку для КРС на 800 голов

В Иглинском районе Башкирии введен в эксплуатацию новый объект для откорма крупного рогатого скота. Площадка рассчитана на единовременное содержание 800 голов. Информацией поделилась пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.
Инвестором строительства выступило местное предприятие «Калтымановский». Запущенный объект представляет собой первый этап более масштабной инвестиционной инициативы. В планах компании — наращивание объемов производства мяса в убойном весе, а также создание дополнительных рабочих мест в районе.
Общая площадь фидлота составляет 21,6 тысячи квадратных метров. Для организации кормления животных обустроен специальный кормовой стол, площадь которого равна 1000 квадратных метров. Реализация проекта направлена на развитие животноводческого потенциала республики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.