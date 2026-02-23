Вашингтон
В Иглинском районе открыли откормочную площадку для КРС на 800 голов

В Башкирии открылась новая площадка по откорму скота.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии введен в эксплуатацию новый объект для откорма крупного рогатого скота. Площадка рассчитана на единовременное содержание 800 голов. Информацией поделилась пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Инвестором строительства выступило местное предприятие «Калтымановский». Запущенный объект представляет собой первый этап более масштабной инвестиционной инициативы. В планах компании — наращивание объемов производства мяса в убойном весе, а также создание дополнительных рабочих мест в районе.

Общая площадь фидлота составляет 21,6 тысячи квадратных метров. Для организации кормления животных обустроен специальный кормовой стол, площадь которого равна 1000 квадратных метров. Реализация проекта направлена на развитие животноводческого потенциала республики.

