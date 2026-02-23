В Омске почтили память лыжной бригады времен Великой Отечественной войны

Накануне Дня защитника Отечества на стадионе Омского государственного аграрного университета состоялась традиционная лыжная гонка памяти бойцов 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады. Соревнования, проводимые в регионе уже в одиннадцатый раз, собрали свыше трехсот участников всех возрастных категорий. Мероприятие открылось минутой молчания и церемонией возложения цветов в память о погибших воинах.
В программе турнира прошли индивидуальные гонки на дистанциях от одного до десяти километров, а также командная эстафета лыжных патрулей среди представителей силовых структур. Как отметил президент федерации лыжных гонок Омской области Александр Козловский, соревнования пользуются большой популярностью и ежегодно проходят в праздничной атмосфере с охватом всех возрастных групп лыжников.
Центральным событием стала гонка патрулей, введенная в программу в 2014 году. Победу одержала команда Омского речного училища, второе место заняли спортсмены Росгвардии, третье — представители МЧС. Участник эстафеты Альберт Крайс из состава отдельной железнодорожной бригады подчеркнул, что участие в забеге — это дань уважения воинам, защищавшим Родину в годы войны. Дарья Устинович из команды МЧС добавила, что несмотря на ветреную погоду, команда действовала слаженно, поддерживая друг друга на всей дистанции.
Среди юных спортсменов победу в своих возрастных категориях одержали Иван Купич, Савелий Варничев, Денис Русаков, Григорий Перминов, Иван Ложников и Никита Царев. У девушек первенствовали Елизавета Гиль, Ксения Белая, Анастасия Церр, Елизавета Потапенко, Софья Темникова и Кристина Семенихина. Взрослые спортсмены показали высокие результаты: у мужчин лучшим стал Роман Бочанов, у женщин — Анна Зеленина.
Напомним, 30-я отдельная лыжная стрелковая бригада была сформирована в сентябре 1942 года в Калачинске из сибирских призывников. Бригада сыграла значительную роль в обороне на Курской дуге и участвовала в Севском рейде. Современные соревнования стали живой связью между поколениями, напоминая омичам о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны.
