В Омске почтили память лыжной бригады времен Великой Отечественной войны

В программе турнира прошли индивидуальные гонки на дистанциях от одного до десяти километров, а также командная эстафета лыжных патрулей среди представителей силовых структур. Как отметил президент федерации лыжных гонок Омской области Александр Козловский, соревнования пользуются большой популярностью и ежегодно проходят в праздничной атмосфере с охватом всех возрастных групп лыжников.