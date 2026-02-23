Мошенники всё реже разводят россиян и жалуются, что в стране закончились «лохи»

У мошенников всё реже получается выудить у россиян деньги, и они даже жалуются, что в стране закончились «лохи». По словам источника в силовых структурах, аферисты говорят о резком спаде успешных разводов, а ситуация в целом не только вышла на плато, но и начала улучшаться.