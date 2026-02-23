В Омске утвердили регламент парковки электросамокатов

С 1 марта 2026 года в Омске заработает новый порядок размещения электросамокатов в черте города. Документ опубликован на официальном портале мэрии.
Регламент устанавливает перечень зон, где запрещено оставлять средства индивидуальной мобильности. К ним отнесены ключевые общественные пространства, а также территории у здания Законодательного Собрания, памятных стел и монументов.
Распространяется запрет на арки зданий, газоны, детские и спортивные площадки, узкие тротуары, парковки.
В течение 10 дней с момента вступления регламента в силу операторы кикшеринга должны будут представить администрации предложения по локациям для разрешенных парковок. Окончательный перечень сформирует специально созданная комиссия. На утвержденных парковочных местах должна будет нанесена соответствующая разметка. СИМ, оставленные вне обозначенных зон, будут эвакуироваться по правилам, как и для других транспортных средств.
Ранее мы писали, что в Омске суд вынес уникальное решение по аварии с электросамокатом. С иском к страховой компании, кикшеринговому сервису и трём физическим лицам обратился житель Омска. Компенсацию в пользу омича взыскали не с водителя транспорта, а с сервиса кикшеринга.