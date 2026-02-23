В Омске утвердили регламент парковки электросамокатов

В течение 10 дней с момента вступления регламента в силу операторы кикшеринга должны будут представить администрации предложения по локациям для разрешенных парковок. Окончательный перечень сформирует специально созданная комиссия. На утвержденных парковочных местах должна будет нанесена соответствующая разметка. СИМ, оставленные вне обозначенных зон, будут эвакуироваться по правилам, как и для других транспортных средств.