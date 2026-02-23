Вашингтон
Разведка США помогла властям Мексики ликвидировать главу наркокартеля Эль Менчо

США оказали разведывательную помощь властям Мексики при ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она уточнила в соцсети Х, что операция завершилась смертью лидера картеля.

Кроме него, в ходе рейда погибли еще три члена организации, трое получили ранения, а двое были арестованы. По словам Ливитт, Эль Менчо считался одной из главных целей мексиканских и американских властей из-за контрабанды фентанила в США.

Пресс-секретарь напомнила, что президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости наказать поставщиков опасных наркотиков, угрожающих жизни граждан. США при этом продолжат оказывать поддержку Мексике в борьбе с наркокартелями.

В нескольких штатах Мексики начались массовые беспорядки после спецоперации, в ходе которой был ликвидирован лидер одного из самых мощных наркокартелей страны.

После этого Министерство обороны Мексики обнародовало подробности спецоперации по ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско».

Российские туристы, оказавшиеся в зоне конфликта, рассказали о тяжелой ситуации. Очевидец из Пуэрто-Вальярты сообщил, что боевики начали останавливать автомобили, высаживать людей и поджигать машины прямо на дорогах.

