Вашингтон
+1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области рабочая группа решит, как перевозить туристов с Ольхона

Из-за нестабильности льда на Байкале, открытие ледовой переправы маловероятно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Власти Иркутской области работают над тем, чтобы организовать вывоз туристов с Ольхона. Губернатор региона поручил создать специальную группу для координации этих мероприятий. Возглавлять ее будет заместитель председателя правительства Александр Анчугин.

Как сообщает газета «Номер один», основная причина, по которой создали эту группу, — большая вероятность того, что лед на остров в этом сезоне так и не встанет. А это значит, что многие туристы, которые сейчас на Ольхоне или собираются туда, могут просто не вернуться обратно.

Основным средством передвижения туристов на материк станут хивусы. Из-за нестабильности льда на Байкале, открытие ледовой переправы маловероятно. Рабочей группе также предстоит решить вопрос вывоза туристов, прибывших на остров на личных автомобилях.

Напомним, 20 февраля 2026 года УАЗ с туристами из Китая провалился в трещину возле Ольхона на Байкале. В результате погибли семь пассажиров и один водитель. Одному туристу удалось выжить. Подробнее — читайте в материале.