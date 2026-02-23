В Иркутской области рабочая группа решит, как перевозить туристов с Ольхона

Как сообщает газета «Номер один», основная причина, по которой создали эту группу, — большая вероятность того, что лед на остров в этом сезоне так и не встанет. А это значит, что многие туристы, которые сейчас на Ольхоне или собираются туда, могут просто не вернуться обратно.