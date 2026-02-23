В Иркутской области рабочая группа решит, как перевозить туристов с Ольхона

Власти Иркутской области работают над тем, чтобы организовать вывоз туристов с Ольхона. Губернатор региона поручил создать специальную группу для координации этих мероприятий. Возглавлять ее будет заместитель председателя правительства Александр Анчугин.
Как сообщает газета «Номер один», основная причина, по которой создали эту группу, — большая вероятность того, что лед на остров в этом сезоне так и не встанет. А это значит, что многие туристы, которые сейчас на Ольхоне или собираются туда, могут просто не вернуться обратно.
Основным средством передвижения туристов на материк станут хивусы. Из-за нестабильности льда на Байкале, открытие ледовой переправы маловероятно. Рабочей группе также предстоит решить вопрос вывоза туристов, прибывших на остров на личных автомобилях.
Напомним, 20 февраля 2026 года УАЗ с туристами из Китая провалился в трещину возле Ольхона на Байкале. В результате погибли семь пассажиров и один водитель. Одному туристу удалось выжить. Подробнее — читайте в материале.