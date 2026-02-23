Жителей центра России предупредили о циклоническом вихре

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Циклонический вихрь накроет Центральную Россию во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Во вторник Центральную Россию накроет циклонический вихрь. Станет пасмурно, временами снег. Ветер восточный четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью минус четыре — минус семь, завтра днем ноль — минус три», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 746 миллиметров ртутного столба.