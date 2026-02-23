Гусев: на объект энергетики в Воронеже упали обломки высокоскоростной цели

Напомним, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что силы противовоздушной обороны в ночь с 22 на 23 февраля сбили над российской территорией 152 украинских беспилотных летательных аппарата. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал об уничтожении дронов ВСУ в ночное время в небе над Белокалитвинским, Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами.