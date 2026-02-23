Гусев: на объект энергетики в Воронеже упали обломки высокоскоростной цели

Фрагменты нейтрализованной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетической инфраструктуры в Воронеже, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
«По уточнённой информации, никто не пострадал», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в результате инцидента были зафиксированы краткосрочные перебои в энергоснабжении в двух районах города. Согласно сведениям Гусева, ночью российские военные нейтрализовали над Воронежем и восемью районами Воронежской области 14 беспилотников и одну высокоскоростную цель.
Глава региона выразил благодарность военным, отразившим атаку ВСУ, и сотрудникам коммунальных служб, которые оперативно устранили последствия нападения.
Напомним, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что силы противовоздушной обороны в ночь с 22 на 23 февраля сбили над российской территорией 152 украинских беспилотных летательных аппарата. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал об уничтожении дронов ВСУ в ночное время в небе над Белокалитвинским, Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами.