Вашингтон
+1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: на объект энергетики в Воронеже упали обломки высокоскоростной цели

После падения фрагментов воздушной цели наблюдались краткосрочные проблемы со светом в двух районах Воронежа.

Источник: Аргументы и факты

Фрагменты нейтрализованной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетической инфраструктуры в Воронеже, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

«По уточнённой информации, никто не пострадал», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в результате инцидента были зафиксированы краткосрочные перебои в энергоснабжении в двух районах города. Согласно сведениям Гусева, ночью российские военные нейтрализовали над Воронежем и восемью районами Воронежской области 14 беспилотников и одну высокоскоростную цель.

Глава региона выразил благодарность военным, отразившим атаку ВСУ, и сотрудникам коммунальных служб, которые оперативно устранили последствия нападения.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что силы противовоздушной обороны в ночь с 22 на 23 февраля сбили над российской территорией 152 украинских беспилотных летательных аппарата. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал об уничтожении дронов ВСУ в ночное время в небе над Белокалитвинским, Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше