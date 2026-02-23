Вашингтон
Тест на День защитника Отечества: У вас нет чести, если не сможете угадать эти 8 военных фильмов!

Сегодня, 23 февраля, отмечается День защитника Отечества! Давайте же вспомним советские фильмы о героях, которые защищали нашу страну. Угадайте 8 советских фильмов о Великой Отечественной войне!

Источник: Life.ru

День защитника Отечества, он же День Красной армии, отмечается ежегодно 23 февраля. Праздник посвящён героям, которые защищали нашу страну во время Великой Отечественной войны! Мы помним и ценим их вклад в нашу свободу и счастливую, спокойную жизнь. Советский кинематограф нередко посвящал этому событию фильмы. Снято множество гениальных, трогательных, трагичных и незабываемых картин. Попробуйте и вы в честь праздника вспомнить 8 советских военных фильмов всего по одному кадру!

