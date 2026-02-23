Вашингтон
Небольшое похолодание и дожди: прогноз погоды в Узбекистане на неделю

Vaib.uz (новости Узбекистана. 23 февраля). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. Узбекистанцев ждёт постепенное понижение температуры, осадки и усиление ветра.

Сегодня по большей части территории страны сохранится сухая и относительно тёплая погода. Днём воздух прогреется до +13…+18 градусов, по югу до +20…+23 градусов.

Лишь в Каракалпакстане во второй половине дня местами ожидаются осадки — дождь и снег. Температура там составит +2…+7 градусов. В отдельных районах Хорезмской области возможен небольшой дождь.

Уже завтра осадки пройдут по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской и Ташкентской областям. По северу местами возможен снег. В остальных регионах преимущественно без осадков, температурный фон существенно не изменится.

25 февраля дожди ожидаются в северо-западных районах и пустынной зоне, а к вечеру 25 февраля и 26 февраля осадки распространятся на большинство областей республики. По северу возможны дождь и снег.

26 февраля температура воздуха понизится до +8…+11 градусов, а по северу от −2 до +3 градусов.

27 февраля по стране вновь установится преимущественно сухая погода. Лишь в областях Ферганской долины ночью местами возможен небольшой дождь. Температура повысится на 2−3 градуса.

В предгорных и горных районах 24—26 февраля временами ожидаются осадки (дождь, снег), 26 февраля в отдельных районах — сильные.

Ветер в течение недели будет 7−12 м/с, местами с усилением до 13−18 м/с. 25—26 февраля возможны порывы до 20−23 м/с, а 25 февраля местами прогнозируется пыльный позёмок.

Погода в Ташкенте.

В столице сегодня без осадков, днём +14…+16 градусов. Завтра во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью +4…+6, днём +14…+16 градусов.

25 февраля осадков не ожидается, лишь вечером возможен дождь. Ночью +7…+9, днём +16…+18 градусов.

26 февраля временами дождь. Ночью +5…+7, днём +10…+12 градусов. 27 февраля без осадков. Ночью +3…+6, днём +12…+15 градусов.

Ветер переменных направлений 3−8 м/с, 25—26 февраля возможно усиление до 10−12 м/с.