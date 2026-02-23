Сихарулидзе рассказал об отношении к Петросян и Гуменнику на Олимпиаде

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поделился впечатлениями о выступлении российских фигуристов на Олимпийских играх 2026 года в Италии и оценил перспективы участия команды. Об этом пишет «Чемпионат».
Комментируя результаты Петра Гуменника и Аделии Петросян, Сихарулидзе отметил, что общее впечатление от турнира оказалось положительным. По его словам, не было зафиксировано признаков предвзятого отношения к российским атлетам.
Глава ФФККР подчеркнул, что российские спортсмены выступили так, словно не пропускали четыре года международных соревнований.
«Я читал материалы американских аналитиков, которые прямо пишут, что именно сложность, которую показывают наши спортсмены, и есть развитие фигурного катания. Это важные слова. Для Петра и Аделии этот турнир был крайне важе», — добавли Сихарулидзе.
Напомним, Гуменник занял на Олимпиаде шестое место, оказавшись в шаге от бронзовой медали. Аделия Петросян также финишировала на шестой позиции по итогам короткой и произвольной программ.