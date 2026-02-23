Вашингтон
Скандал с бывшим принцем Эндрю обрастает новыми деталями: на вечеринке Эпштейна его сопровождали необычные люди

Standard: экс-принца Эндрю на вечеринке Эпштейна сопровождали полицейские.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники британской полиции выполняли функции личной охраны для бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, во время его визита на мероприятие, организованное скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Информацию об этом обнародовала газета Standard, которая изучила недавно рассекреченные судебные документы по делу американского миллиардера.

Речь идет об ужине, который прошел в декабре 2010 года в нью-йоркском особняке Эпштейна. Как пишет издание, руководство столичной полиции Лондона отдало распоряжение обеспечить безопасность на этом мероприятии, поскольку одним из главных гостей там был Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Подготовка к визиту высокопоставленного гостя подтверждается перепиской с Эпштейном. Личный секретарь принца направлял письма с просьбой уточнить адрес проживания, а также выяснить, есть ли в доме достаточно места для размещения двух офицеров охраны, которые должны были сопровождать герцога Йоркского.

В итоге охранникам принца выдали специальный код для беспрепятственного входа и выхода из резиденции Эпштейна. В одном из писем неизвестный отправитель уточнял детали предстоящего визита, подтверждая, что «два офицера охраны герцога Йоркского» вместе с представителями госбезопасности будут присутствовать на ужине.

Стоит напомнить, что дружба с Джеффри Эпштейном, которого позже признали виновным в преступлениях сексуального характера, стала причиной серьезных проблем для британского принца. Из-за этого скандала Эндрю был вынужден отойти от исполнения королевских обязанностей.

Ситуация настолько серьезна, что британские власти всерьез рассматривают вопрос об изменении закона о престолонаследии. Правительство готово поддержать законопроект, который может навсегда исключить опального брата монарха из списка наследников короны.

