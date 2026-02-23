Скандал с бывшим принцем Эндрю обрастает новыми деталями: на вечеринке Эпштейна его сопровождали необычные люди

Сотрудники британской полиции выполняли функции личной охраны для бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, во время его визита на мероприятие, организованное скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Информацию об этом обнародовала газета Standard, которая изучила недавно рассекреченные судебные документы по делу американского миллиардера.
Речь идет об ужине, который прошел в декабре 2010 года в нью-йоркском особняке Эпштейна. Как пишет издание, руководство столичной полиции Лондона отдало распоряжение обеспечить безопасность на этом мероприятии, поскольку одним из главных гостей там был Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.
Подготовка к визиту высокопоставленного гостя подтверждается перепиской с Эпштейном. Личный секретарь принца направлял письма с просьбой уточнить адрес проживания, а также выяснить, есть ли в доме достаточно места для размещения двух офицеров охраны, которые должны были сопровождать герцога Йоркского.
В итоге охранникам принца выдали специальный код для беспрепятственного входа и выхода из резиденции Эпштейна. В одном из писем неизвестный отправитель уточнял детали предстоящего визита, подтверждая, что «два офицера охраны герцога Йоркского» вместе с представителями госбезопасности будут присутствовать на ужине.
Стоит напомнить, что дружба с Джеффри Эпштейном, которого позже признали виновным в преступлениях сексуального характера, стала причиной серьезных проблем для британского принца. Из-за этого скандала Эндрю был вынужден отойти от исполнения королевских обязанностей.
Ситуация настолько серьезна, что британские власти всерьез рассматривают вопрос об изменении закона о престолонаследии. Правительство готово поддержать законопроект, который может навсегда исключить опального брата монарха из списка наследников короны.