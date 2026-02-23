Столичный Dream Bar Максима Лагашкина столкнулся с кризисом и исками на ₽3 млн

На компанию подали шесть исков на 1,6 млн ₽, все суды были удовлетворены, но долги прошлогодние до конца не погашены. Из-за этого приставы возбудили исполнительное производство. Проблемы Dream Bar начались ещё в прошлом году, когда руководство бара перестало рассчитываться с поставщиками за продукты и алкоголь. К концу 2025 года задолженность перед налоговой составила 1,8 млн ₽, что и стало причиной блокировки счетов.