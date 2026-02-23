В Москве завершился фестиваль «Масленица»

Он проходил с 13 по 22 февраля. На Тверском бульваре гости могли попробовать более 50 видов авторских блинов и понаблюдать за гастрономическими поединками опытных поваров. Для оформления площадок мастера создали более 300 уникальных куколок из хлопка, льна, сена и соломы, но посетители могли и сами под руководством опытных наставников создать обрядовых кукол и коников на палочке, сплести гирлянды из фетра и атласных лент, а также смастерить соломенные обереги.