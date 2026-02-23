Вашингтон
+1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр панд в Китае был закрыт из-за брошенного ребенком в вольер ореха

В Китае павильон с пандами закрыли на дезинфекцию из-за брошенного ребенком ореха.

Источник: Аргументы и факты

На Исследовательской базе по разведению гигантских панд в китайском городе Чэнду было остановлено мероприятие с участием бамбуковых медведей Хехуа и Хей из-за брошенного ребенком в вольер ореха. Об этом пишет издание Sohu.

Инцидент произошел 21 февраля. Место проведения временно закрыли для дезинфекции. Большому количеству туристов, стоявших в очереди, пришлось ждать открытия.

Орех был найден сотрудниками примерно через час. Панд выпустили, но через три минуты загнали обратно. Выяснилось, что нашли совсем другой орех, а не тот, который бросил ребенок.

На месте происшествия также работали сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что из Японии вывезли последних двух панд Сяо-Сяо и Лей-Лей. Они вернулись в Китай.