Центр панд в Китае был закрыт из-за брошенного ребенком в вольер ореха

На Исследовательской базе по разведению гигантских панд в китайском городе Чэнду было остановлено мероприятие с участием бамбуковых медведей Хехуа и Хей из-за брошенного ребенком в вольер ореха. Об этом пишет издание Sohu.
Инцидент произошел 21 февраля. Место проведения временно закрыли для дезинфекции. Большому количеству туристов, стоявших в очереди, пришлось ждать открытия.
Орех был найден сотрудниками примерно через час. Панд выпустили, но через три минуты загнали обратно. Выяснилось, что нашли совсем другой орех, а не тот, который бросил ребенок.
На месте происшествия также работали сотрудники полиции.
Ранее стало известно, что из Японии вывезли последних двух панд Сяо-Сяо и Лей-Лей. Они вернулись в Китай.