Губерниев: русские парни в НХЛ помогли сборной США выиграть золото ОИ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что важную роль в успехе американской сборной по хоккею на Олимпиаде‑2026 сыграли российские хоккеисты. Его слова приводит «Матч ТВ».
Как отметил Губерниев, успех сборной США по хоккею стал знаковым событием — это первая крупная победа за несколько десятилетий после успеха в игре против России.
«Кто‑то скажет: “Раз в год и палка стреляет”, или, может, раз в 50 лет. Но это торжество американского хоккея, где заметную роль играют русские парни, которые во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ», — считает Губерниев.
Напомним, мужская сборная США по хоккею завоевала олимпийское золото, обыграв в финале команду Канады. Матч, ставший заключительным событием Олимпиады‑2026, завершился со счетом 2:1 в пользу Соединенных Штатов.