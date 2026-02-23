В Unitree Robotics оценили уровень развития гуманоидных роботов

«В настоящее время робототехника находится на уровне десятилетнего ребенка. Хотя каждый год происходят устойчивые технологические прорывы, для масштабного применения по-прежнему требуется время, на это потребуется не менее трех-пяти лет, но и не более десяти лет», — заявил Ван Синсин, слова которого приводит газета «Сяосян Чэньбао».