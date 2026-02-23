В парке Победы в Омске 23 февраля состоялись торжественные мероприятия

В своем обращении к собравшимся Виталий Хоценко подчеркнул, что 23 февраля остается для омичей символом единства поколений и глубокого уважения к тем, кто защищал страну в разные исторические периоды — от Великой Отечественной войны до современных дней. Губернатор отметил особую связь времен: сегодня в зоне специальной военной операции служат потомки бойцов 30-й отдельной стрелковой лыжной бригады, сформированной в Калачинске в 1942 году и проявившей героизм на Курской дуге.