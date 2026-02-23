В парке Победы в Омске 23 февраля состоялись торжественные мероприятия

23 февраля в Парке имени 30-летия Победы в Омске состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с представителями законодательной и исполнительной власти, военнослужащими Омского гарнизона, ветеранами боевых действий и молодёжными организациями почтили память павших защитников Родины.
Участники мероприятия соблюли минуту молчания, после которой прозвучал троекратный ружейный залп и Государственный гимн Российской Федерации.
В своем обращении к собравшимся Виталий Хоценко подчеркнул, что 23 февраля остается для омичей символом единства поколений и глубокого уважения к тем, кто защищал страну в разные исторические периоды — от Великой Отечественной войны до современных дней. Губернатор отметил особую связь времен: сегодня в зоне специальной военной операции служат потомки бойцов 30-й отдельной стрелковой лыжной бригады, сформированной в Калачинске в 1942 году и проявившей героизм на Курской дуге.
«Этот день — не просто календарная дата. Это дань уважения всем, кто стоит на страже безопасности нашей Родины: военнослужащим действующей армии и флота, сотрудникам правоохранительных органов, курсантам и кадетам, которые готовятся продолжить славные традиции российского воинства», — заявил глава региона.
Завершилось утреннее мероприятие стартом традиционного лыжного пробега «Марш-бросок».
