Ведущий Владимир Маркони выгулял веселенький лук

Телеведущий и участник реалити-шоу «Тайный миллионер» Владимир Маркони появился на презентации программы и сразу попал в объективы фотографов. Они конечно же, не могли не заметить звездного гостя, который пришел в ярко-желтой куртке. К тому же, Маркони в принципе активничал в фотозоне на радость журналистам. Куртку гостя, разумеется, все обсудили.