Звездное небо над платформой: как столичное метро украсили к 23 февраля

Московский метрополитен меняется к 23 февраля. Особенно повезло станции «Трубная»: её красные арки украсили звёзды, а по всей длине платформы развесили праздничные баннеры. Народ реагирует живо: прохожие с интересом разглядывают декор и фотографируются.