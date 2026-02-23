Вашингтон
Звездное небо над платформой: как столичное метро украсили к 23 февраля

Московский метрополитен меняется к 23 февраля. Особенно повезло станции «Трубная»: её красные арки украсили звёзды, а по всей длине платформы развесили праздничные баннеры. Народ реагирует живо: прохожие с интересом разглядывают декор и фотографируются.

