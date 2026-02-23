Поглаживания и поцелуи: Алина Астровская и Антон Лаврентьев показали романтику на презентации

Супруги Алина Астровская и Антон Лаврентьев приехали на презентацию телепроекта и устроили романтик на красной дорожке. Супруги нежно обнимались, целовались, в общем — демонстрировали сплошную идиллию. Напомним, что телеведущие Астровская и Лаврентьев поженились пять лет назад, у них родилось двое детей. Судя по поведению на презентации, их брак вполне успешно пережил первую пятилетку.