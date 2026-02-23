Полина Диброва рассказала о грядущем предложении руки и сердца

Бывшая жена ведущего Дмитрия Диброва Полина, как известно, сейчас в отношениях с миллиардером Романом Товстиком. На минувшей презентации девушка рассказала журналистам, чувствует ли она, что Товстик собирается сделать ей уже предложение руки и сердца.