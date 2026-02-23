В Госдуме предложили привлечь безработных и самозанятых к уборке улиц от снега

В России нужно создать «коммунальный резерв», в который войдут безработные, самозанятые и те, кто ищут подработку. Этих людей можно будет привлекать к уборке снега и устранению прочих последствий непогоды. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов.
По словам депутата, нередко сотрудники коммунальных служб не справляются с объемом работ из-за банальной нехватки людей. Он отметил, что выполнять несложные задачи, например, чистить снег и убирать упавшие деревья, могут и граждане, которым нужна подработка.
— Предложил кабмину создавать в регионах реестр граждан, которые могут быть оперативно привлечены к периодическим работам по устранению последствий снегопадов, ледяных дождей, штормовых ветров и прочих природных катаклизмов, — написал Нилов в своем Telegram-канале.
