Эксперт Околеснова рассказала, что грозит при установке камер в сдаваемых квартирах

Кроме того, арендодатель может устанавливать камеры на лестничной клетке перед дверью своей квартиры, но они должны быть видимыми и не направленными в сторону соседних квартир или сдаваемого жилья. Нарушение неприкосновенности частной жизни, по статье 137 УК РФ, может повлечь штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, передает ТАСС.