Эксперт Околеснова рассказала, что грозит при установке камер в сдаваемых квартирах

Собственники квартир не могут устанавливать видеокамеры внутри арендуемого жилья без согласия жильцов, так как это нарушает их право на личную жизнь. Об этом рассказала доцент РГГУ Ольга Околеснова.
По словам эксперта, при выявлении нарушений суд может обязать собственника демонтировать камеры, выплатить компенсацию морального вреда, наложить административный штраф, а при повреждении имущества — возместить ущерб управляющей компании. Уголовная ответственность наступает, если будет доказано, что камеры устанавливались специально для слежки.
Околеснова пояснила, что видео с камер можно использовать в суде, но только если запись велась открыто, непрерывно, без обработки, с отметкой времени и даты. Она рекомендовала размещать уведомления о съемке, чтобы соблюсти право жильцов на личную жизнь.
Кроме того, арендодатель может устанавливать камеры на лестничной клетке перед дверью своей квартиры, но они должны быть видимыми и не направленными в сторону соседних квартир или сдаваемого жилья. Нарушение неприкосновенности частной жизни, по статье 137 УК РФ, может повлечь штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, передает ТАСС.
Адвокат Константин Трапаидзе предупредил, что за проживание без регистрации в съемном жилье в другом регионе россиянам грозят штрафы до трех-пяти тысяч рублей. По его словам, контроль за миграцией необходим, особенно учитывая текущую сложную внутреннюю и внешнюю обстановку.