«Трубная» сменила наряд: как Москва встречает 23 февраля

Красные арки станции, словно главные носители праздничного настроения, украшены лаконичными, но эффектными композициями из красных и белых звёзд и цифрами «23». По всей длине платформы развешаны тематические баннеры, превращающие подземный зал в нарядный фотобаннер. Пассажиры, спешащие по своим делам, не могут пройти мимо: люди останавливаются, чтобы рассмотреть детали оформления, достают телефоны, чтобы сделать кадр на память. Многие мужчины специально фотографируются на фоне поздравлений, принимая тёплые слова в свой адрес. Атмосфера праздника витает не только под землей. Улицы столицы также постепенно облачаются в праздничный декор. Кульминацией же торжеств станет 23 февраля на Арбате, где развернется масштабное видео-поздравление. Оно будет адресовано всем, кто стоит на страже Родины, — и тем, кто носит погоны, и тем, кто выбрал своей миссией защиту страны и её ценностей. В этом году с праздником будут поздравлять не только мужчин, но и женщин, для которых защита Отечества — тоже профессия и призвание.