Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян поздравила защитников Отечества с праздником

Симоньян поздравила участников СВО с Днем защитника Отечества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Участники специальной военной операции приближают не только победу, но и конец издевательств над русским миром, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» опубликовала видеопоздравление с Днем защитника Отечества.

«Защитники наши, родненькие наши, любим вас. Переживаем за вас. На вас вся надежда. Как вы приближаете нашу победу, как вы приближаете конец мучениям такого большого количества людей и конец издевательствам над русской идеей, над русским миром, над всем тем издевательством, что привело к этой войне», — сказала Симоньян.

Она выразила любовь и поддержку всем, кто стоит на страже безопасности государства.

«Я вам желаю помощи Господа. Каждому из вас: и кто на СВО, и кто здесь — дома, и кто защищает нас от мирового зла, и кто защищает нас от мелких местных бандитов», — добавила Симоньян и пожелала защитникам, чтобы невзгоды, пули и дроны пролетали мимо, оставляя их целыми и невредимыми.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше