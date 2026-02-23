Губернатор Юрий Слюсарь поздравил земляков с Днем защитника Отечества

Говоря о сегодняшнем дне, Юрий Слюсарь отметил участников специальной военной операции и заявил, что СВО сплотила людей вокруг общей задачи. Также он поблагодарил тех, кто помогает в тылу: трудовые коллективы, волонтеров и жителей области.