Вратарь футбольной команды «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Люка Шевалье может не попасть в список сборной Франции для участия в чемпионате мира 2026 года из-за отсутствия игровой практики в своём клубе, написала спортивная газета L Equipe.
Наставник французской сборной озабочен тем, что голкипер больше не выходит на поле. Шевалье не участвует в матчах ПСЖ, поскольку руководство клуба отдаёт предпочтение.
вратарю из России Матвею Сафонову.
Авторы публикации отмечают, что вероятность попадания Шевалье в перечень на ЧМ‑2026 низка, если он не начнёт играть. В текущем сезоне французского чемпионата Шевалье принял участие в 17 матчах и пропустил 13 голов.
Мировое футбольное первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля. Хозяевами чемпионата в 2026 году станут США, Канада и Мексика.
Напомним, в конце ноября сообщалось, что болельщики ПСЖ в социальных сетях призвали главного тренера клуба Луиса Энрике задействовать Матвея Сафонова для защиты ворот во время игр. Фанаты обвинили Люку Шевалье в том, что он допускает очень много ошибок.
В начале февраля французское издание Le Parisien написало, что Матвей Сафонов получает в «Пари Сен-Жермен» 250 тысяч евро в месяц до вычета налогов. Журналисты обратили внимание, что оклад футболиста из России является одним из самых низких в команде.