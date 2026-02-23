Новый телеканал появился в Беларуси на 12 кнопке с 23 февраля

Основу сетки нового телеканала, который заработал на 12 кнопке, будут составлять как художественные, так и документальные фильмы. Будет представлен и детский контент. Также на телеканале можно будет смотреть каждый день новости в рубрике «В объективе дня». Итоги раз в семь дней будут подводить в программе «В объективе недели».