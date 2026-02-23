Вашингтон
Новый телеканал появился в Беларуси на 12 кнопке с 23 февраля

В Беларуси с 23 февраля появился новый телеканал.

Источник: Комсомольская правда

Новый телеканал «ВоенТВ» появился в Беларуси на 12 кнопке с 23 февраля, передает БелТА.

Основу сетки нового телеканала, который заработал на 12 кнопке, будут составлять как художественные, так и документальные фильмы. Будет представлен и детский контент. Также на телеканале можно будет смотреть каждый день новости в рубрике «В объективе дня». Итоги раз в семь дней будут подводить в программе «В объективе недели».

Ранее помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский новый телеканал будет служить защите исторической памяти, патриотическому воспитанию, укреплению духовно-нравственных и традиционных семейных ценностей белорусов.

Министр обороны Виктор Хренин уточнил, что новый телеканал будет рассказывать не только про армию, но и о любви к истории, к Родине, традиционных ценностях.