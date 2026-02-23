Студенческая универсиада: биатлон, лыжи и кёрлинг в Уфе

Первыми в борьбу вступили биатлонисты. В течение четырех дней 70 студентов из 17 команд разыгрывали медали в индивидуальных гонках. Спортсмены преодолевали дистанции 10 и 15 км (юниоры), а также 7,5 и 12,5 км (юниорки). Представители республиканских вузов завоевали две награды в личном зачете. Данила Матерков стал третьим в спринте на 10 км, а Анастасия Айгильдина взяла серебро на дистанции 7,5 км. В общекомандном зачете победу одержал уфимский вуз.