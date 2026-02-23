Студенческая универсиада: биатлон, лыжи и кёрлинг в Уфе

В Башкирии стартовала IX Всероссийская зимняя универсиада. Соревнования продлятся до 30 марта, объединив 750 атлетов из 70 вузов страны. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
Первыми в борьбу вступили биатлонисты. В течение четырех дней 70 студентов из 17 команд разыгрывали медали в индивидуальных гонках. Спортсмены преодолевали дистанции 10 и 15 км (юниоры), а также 7,5 и 12,5 км (юниорки). Представители республиканских вузов завоевали две награды в личном зачете. Данила Матерков стал третьим в спринте на 10 км, а Анастасия Айгильдина взяла серебро на дистанции 7,5 км. В общекомандном зачете победу одержал уфимский вуз.
Программа универсиады включает пять дисциплин: биатлон, лыжные гонки, кёрлинг, конькобежный спорт и спортивное ориентирование. Следующий этап — турниры по кёрлингу среди мужских и женских команд. Они начнутся 7 марта в уфимском Дворце спорта.
Лыжные гонки стартуют 9 марта в комплексе «Биатлон». Здесь разыграют десять комплектов медалей в различных дисциплинах: гонки классическим и свободным стилем, спринт, командный спринт и эстафеты. Участие примут 254 спортсмена.
С 9 по 13 марта в деревне Глумилино пройдут соревнования по спортивному ориентированию. Студенты посоревнуются в спринте, классической дистанции и эстафете.
Заключительный этап универсиады — шорт-трек. С 26 по 30 марта в Уфе определят победителей на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а также в эстафетах.
