Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как Владивосток отмечает 23 февраля: концерт, каша, выставка оружия и салют

ВЛАДИВОСТОК, 23 февраля, ФедералПресс. В столице Приморья сегодня широко отмечают День защитника Отечества. Для горожан и гостей у национального центра «Россия» организовали концерт, выставку оружия, угощают солдатской кашей и чаем.

Источник: предоставлено администрацией Владивостока

Для гостей праздника работал «Военно-тактический городок», где можно было увидеть образцы военной формы разных эпох, попробовать свои силы в тактической медицине, сборке и разборке оружия, сдать военно-спортивные нормативы, научиться управлять беспилотниками и пострелять в тире «Ворошиловский стрелок». Рядом развернулась выставка пожарно-спасательной техники, где желающие могли примерить экипировку огнеборцев.

Неподалеку от сцены расположились ярмарка с кольчужными украшениями, кузня, лучный тир и выставка оружия. Здесь же всех желающих угощали солдатской кашей и горячим чаем.

Завершится празднование Дня защитника Отечества в 21 час артиллерийским салютом.

Напомним, утро 23 февраля во Владивостоке началось с памятных мероприятий — ветераны, военнослужащие, курсанты и представители власти возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ».