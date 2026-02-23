Как Владивосток отмечает 23 февраля: концерт, каша, выставка оружия и салют

Для гостей праздника работал «Военно-тактический городок», где можно было увидеть образцы военной формы разных эпох, попробовать свои силы в тактической медицине, сборке и разборке оружия, сдать военно-спортивные нормативы, научиться управлять беспилотниками и пострелять в тире «Ворошиловский стрелок». Рядом развернулась выставка пожарно-спасательной техники, где желающие могли примерить экипировку огнеборцев.
Неподалеку от сцены расположились ярмарка с кольчужными украшениями, кузня, лучный тир и выставка оружия. Здесь же всех желающих угощали солдатской кашей и горячим чаем.
Завершится празднование Дня защитника Отечества в 21 час артиллерийским салютом.
Напомним, утро 23 февраля во Владивостоке началось с памятных мероприятий — ветераны, военнослужащие, курсанты и представители власти возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ».