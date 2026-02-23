В Перми возле гимназии затопило дорогу канализационными стоками

— Рвануло все еще 17 февраля, — рассказала «КП»-Пермь Татьяна, жительница дома № 28 по улице Рабоче-Крестьянской. — У нашего дома все машины стояли в воде, сами не могли выбраться. Пришлось заказывать эвакуатор, чтобы их достать и вывезти.