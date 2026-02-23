Вашингтон
В Перми возле гимназии затопило дорогу канализационными стоками

На улице образовался огромный провал.

Источник: Комсомольская правда

По улице Рабоче-Крестьянской в Перми шестой день невозможно проехать из-за разлившихся канализационных стоков. Асфальт на дороге провалился, образовав огромную яму, которую залило нечистотами. Поток канализационных вод течет по дороге и тротуарам, в том числе возле гимназии № 33.

— Рвануло все еще 17 февраля, — рассказала «КП»-Пермь Татьяна, жительница дома № 28 по улице Рабоче-Крестьянской. — У нашего дома все машины стояли в воде, сами не могли выбраться. Пришлось заказывать эвакуатор, чтобы их достать и вывезти.

Работы на канализационном коллекторе ведутся уже шестой день. Но, похоже, изношенные трубы рвутся то в одном месте, то в другом. Сегодня, 23 февраля, произошло очередное затопление.

— Мы вышли погулять, вернулись минут через 20, у нашего дома вновь 4 подъезда затоплено, — продолжает Татьяна.

Компания «Новогор-Прикамье» сообщила, что аварийные работы продлятся до 25 февраля.