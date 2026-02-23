Россиян предупредили об опасности для авто рассыпаемых на дорогах реагентов

Буряков отметил, что с датчиками парковки и скрытыми радарами систем безопасности все не менее серьезно. Он уточнил, что оставшиеся после высыхания раствора солевые кристаллы гигроскопичны — они притягивают влагу из воздуха и образуют тонкую электропроводящую пленку, которая ускоряет коррозию дорожек печатных плат и контактов и способна вызывать микроскопические токи утечки и короткие замыкания.