Новые остановки изготавливают в Хабаровске

Такую задачу взял на себя ООО «Завод Металлэнерго». Работа ведется в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Хабаровска и инвестором. На сегодняшний день для гостевого маршрута города произведено 29 павильонов, из которых 12 — в комбинированном исполнении и 17 — в холодном.

«Современные остановочные павильоны важная составляющая гостевого маршрута. Работа ведется комплексно: вместе с обновлением остановок также проводится ремонт дорог, модернизируем светофорные объекты, внедряем интеллектуальные транспортные системы. Проект становится визитной карточкой Хабаровска и примером того, как местные производители включаются в реализацию стратегических задач региона», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов во время визита на предприятие.

Новые остановки уже установлены в знаковых точках города: на площадях Ленина, Славы и Блюхера, у Речного вокзала, у Театра юного зрителя, Детской библиотеки, а также практически на всем протяжении улицы Карла Маркса.