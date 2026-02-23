Новые остановки изготавливают в Хабаровске

«Современные остановочные павильоны важная составляющая гостевого маршрута. Работа ведется комплексно: вместе с обновлением остановок также проводится ремонт дорог, модернизируем светофорные объекты, внедряем интеллектуальные транспортные системы. Проект становится визитной карточкой Хабаровска и примером того, как местные производители включаются в реализацию стратегических задач региона», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов во время визита на предприятие.
Новые остановки уже установлены в знаковых точках города: на площадях Ленина, Славы и Блюхера, у Речного вокзала, у Театра юного зрителя, Детской библиотеки, а также практически на всем протяжении улицы Карла Маркса.