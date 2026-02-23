Новые остановки изготавливают в Хабаровске

Такую задачу взял на себя ООО «Завод Металлэнерго». Работа ведется в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Хабаровска и инвестором. На сегодняшний день для гостевого маршрута города произведено 29 павильонов, из которых 12 — в комбинированном исполнении и 17 — в холодном.