В Пермском крае скончалась акушер-гинеколог высшей категории

— Доктор, который стал для многих не просто врачом, а опорой и другом. Ее профессионализм, чуткость и беззаветная преданность делу помогали тысячам женщин обрести здоровье, надежду и счастье материнства. Она не просто лечила — она поддерживала, вселяла веру, дарила тепло в самые непростые моменты жизни, — так отзываются коллеги об Ираиде Мытаркиной.
Врач-акушер-гинеколог высшей категории Ираида Мытаркина почти 45 лет отдала заботе о женском здоровье. Сразу после окончания института в 1982 году она начала работать в Кунгурском роддоме, потом перешла в женскую консультацию Кунгурской больницы и работала там до прошлого года, пока не пришлось уйти по состоянию здоровья.
Ираида Мытаркина ушла из жизни в возрасте 66 лет.
— Для тысяч своих пациенток доктор Мытаркина была непререкаемым авторитетом. Сама Ираида Михайловна признавалась, что удовлетворение от работы получала лишь тогда, когда удавалось реально помочь пациенткам, — сообщила администрация Кунгурской больницы.