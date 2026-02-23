В Пермском крае скончалась акушер-гинеколог высшей категории

Врач-акушер-гинеколог высшей категории Ираида Мытаркина почти 45 лет отдала заботе о женском здоровье. Сразу после окончания института в 1982 году она начала работать в Кунгурском роддоме, потом перешла в женскую консультацию Кунгурской больницы и работала там до прошлого года, пока не пришлось уйти по состоянию здоровья.